Haber: Damla Oya Erman

Meta CEO'su Zuckerberg, pazar Threads üzerinde paylaştığı bir mesajda, "Elon tarih onaylamıyor, sonra ameliyat olması gerektiğini söylüyor ve şimdi de yerine getirilmesi gereken pratik bir tur yapmak istediğini söylüyor," dedi.

"Eğer Elon gerçek bir tarih ve resmi bir etkinlik konusunda ciddi olursa, bana nasıl ulaşacağını biliyor. Aksi takdirde, devam etme zamanı geldi. Sporu ciddiye alan insanlarla rekabet etmeye odaklanacağım."

39 yaşındaki Zuckerberg daha önce dövüş için 26 Ağustos'u önermişti, ancak 52 yaşındaki Musk'un bu tarihi onaylamadığını söyledi.

Geçen hafta, Musk olası karşılaşmanın X adıyla yayınlanacağını ve bu platformun kendisine ait olduğunu yazdı. Musk, "gün boyunca ağırlık kaldırdığını, dövüşe hazırlandığını" ve "tüm gelirlerin veterinerler için hayır işlerine gideceğini" ekledi.

Brezilya jiu-jitsu uygulayıcısı olan Zuckerberg, Mayıs ayında California'da düzenlenen bir dövüş sanatları turnuvasında iki hafif sıklet beyaz kuşak kategorisinde altın ve gümüş kazandı.

Haziran ayında, iki teknoloji milyarderi görünüşe göre birbirlerine karşı bir kafeste dövüşmeyi kabul etti. Olası çatışmanın bahisleri, Meta'nın Threads'ı Twitter'a doğrudan rakip olarak gösterilen bir platformu piyasaya sürdüğü geçen ay yükseldi.

10 Temmuz'da, lansmandan birkaç gün sonra Zuckerberg, 100 milyondan fazla kişinin platforma kaydolduğunu ve bu sayının tarihin en hızlı büyüyen uygulamalarından biri yaptığını söyledi.

Ancak birkaç hafta sonra, sektör tahminleri Threads'in kullanıcıları elde tutmakta zorlandığını ve katılımın yeni düşük seviyelere düştüğünü gösterdi.