Zoom AI Companion, ücretli Zoom kullanıcı hesapları için hiçbir ek ücret ödemeden erişilebilir.

AI Companion, kullanıcıların mesajlarında doğru tonu ve uzunluğu korumalarına yardımcı olmak için gelişmiş sohbet yanıtları gibi çeşitli yetenekler getiriyor. Ayrıca, geç gelenler için toplantı özetleri, e-posta oluşturma konusunda yardım, sohbet mesajlarının özetlenmesi ve yaklaşan toplantılar için planlama desteği sağlar. Ayrıca, dijital bir beyaz tahta üzerinde fikirler üreterek ve kategorize ederek beyin fırtınası oturumlarına yardımcı olur.

En ilginç özelliklerden biri, 2024 baharında piyasaya sürülecek olan AI Companion'ın konuşma arayüzüdür. Bu özellik, kullanıcıların doğrudan yapay zeka ile sohbet etmelerine, geçmiş toplantılar ve sohbetler hakkında soru sormalarına veya onlar adına çeşitli eylemler gerçekleştirmelerine olanak tanıyor. Ayrıca toplantı varlığı ve iletişim becerileri hakkında gerçek zamanlı geri bildirim de sunacak. Zoom, kullanıcı kontrolüne önem vererek, bireylerin ve yöneticilerin bu özellikleri gerektiği gibi açmasına veya kapatmasına olanak tanıyor.

AI Companion'ın Zoom Meetings, Team Chat, Zoom Mail ve daha fazlasını kapsayan Zoom ekosisteminin önemli bir parçası olması planlanıyor. Amacı, günlük görevleri basitleştirmek için dinamik bir araç sağlayarak iş kalitesini, işbirliğini ve iletişim becerilerini geliştirmektir.

Özünde, AI Companion by Zoom'un tanıtımı, üretkenliği ve işbirliğini yeniden tanımlamaya yönelik önemli bir adımdır. Çok çeşitli özelliklerle donatılmış sanal asistan, günlük görevleri basitleştirmeyi, iş kalitesini artırmayı ve iletişimi kolaylaştırmayı amaçlıyor. Yakında kullanıma sunulacak olan diyaloğa dayalı arayüzün kullanıcı deneyimini ve kontrolünü daha da zenginleştirmesi bekleniyor.

Kaynak: https://newslinker.co/zoom-launches-ai-companion-to-revolutionize-productivity-and-collaboration/