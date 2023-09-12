Yaşam alanlarında, mutfak ve banyolarda en sık kullanılan eşyalardan biri musluklardır. Musluklar aslında likit ya da gaz formunda olan maddelerin akışını kontrol etmek amacıyla geliştirilen vana çeşitlerinden biridir. Evlerde ise şebeke suyunun akışını sağlamak ya da durdurmak amacıyla kullanılırlar.

Batarya adıyla da anılan bu malzeme genellikle çinko ya da bakır materyallerden yahut bunların karışımından üretilir. Eski dönemlerde sadece demirden üretildiklerini de biliyoruz. Ancak günümüzde bakır ve çinko alaşımı olan pirinç materyalden üretildiklerini söyleyebiliriz.

Eviniz ya da işyeriniz için yeni bir musluk satın almadan önce bilmeniz gereken bazı hususlar var. Bu hususları hemen ele alalım ve böylelikle size en uygun olan musluk modelini daha kolay seçebilmenizi sağlayalım.

Montajı yapılacak yer ile uyumlu olmalı

Bir musluğa baktığınızda size çok güzel görünebilir. Ancak bu musluk sizin için ideal bir model olmayabilir. Görüntü elbette önemlidir fakat fonksiyonellik ya da montaj şekli gibi unsurları da göz önünde bulundurmanız gerekiyor. Muslukların size çok sayıda farklı seçenek olarak sunulduğu doğrudur.

İlk olarak dikkat etmeniz gereken husus ise montajı yapılacak yer ile uyumlu bir musluk modeline yönelmeniz olacak. Bununla birlikte ürünün kutusu içerisinde bataryanın montajını yaparken kullanabileceğiniz malzemelerin de bulunuyor olması gerekir.

Batarya çeşitlerinin montajının doğru şekilde yapılması önemlidir. Aksi halde sızıntılar olabilir ve bu da istenmeyen sonuçlar doğurabilir. Bunu önlemek için musluğun monte edilecek yere uygun olması ve beraberinde montajının da doğru malzemeler ve doğru tekniklerle yapılması gerekir.

Korozyona karşı dirençli olmalı

Muslukların korozyona karşı yüksek mukavemet özelliği sergilemesi ise büyük bir önem taşıyor. Bu noktada üretimde kullanılan malzemelerin kalitesinin önemli olduğunu belirtmeliyiz. Bataryaların zaman içerisinde aşınmaması için mutlaka belirli standartlarda üretilmiş olması gerekir. Standartlar gözetilmeden üretimi gerçekleştirilen musluklar ise kısa zamanda korozyon ya da aşınma gibi nedenlerle kullanılamaz hale geliyor.

Elbette bu noktada ön plana çıkan unsur da muslukların üretiminde kullanılan hammadde oluyor. Her ne kadar pek çok marka pirinç alaşımdan üretim yapıyor olsa da bu alaşım materyalin de kalite açısından pek çok çeşidinin olduğunu unutmamak gerekir.

Sızdırmaz olmasına dikkat edin

Damla damla da olsa musluğun su sızdırması her açıdan rahatsızlık verecektir. Bu nedenle sadece belirli bir kalitenin üzerinde olan batarya çeşitlerini tercih etmeniz gerekir. Eğer kalitesi düşük bir ürünü seçerseniz kısa zamanda sızdırması, damlatması ya da açma – kapama fonksiyonlarında sorun yaşanması gibi sıkıntılarla karşılaşabilirsiniz. Dolayısıyla kaliteden ödün vermeden model seçimi yapmanızda fayda var. Sizlere önerimiz ise VitrA Online internet sitesi üzerinden musluk çeşitlerini incelemenizdir. Bu sayede yüksek kalitede ve uzun ömürlü olan batarya çeşitlerinin en uygun fiyatla temin edilmesi de mümkün olur.

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Banyo ve mutfak dekorasyonuna uygun modelleri seçin

Kalite, işlevsellik, korozyona karşı direnç gibi unsurlar son derece önemlidir. Bu unsurları gözeterek model seçimi yapacak olmanız, şıklıktan ödün vermenizi gerektirmez. Artık musluklar çok daha estetik bir şık bir forma kavuştu. Özellikle modern stilde dizayn edilen tasarımların yaşam alanlarının şıklığını üst noktaya taşıdığını belirtmek mümkündür. Bu noktada yavaş kapanan klozet kapağı modelleri gibi banyo için en şık tasarımları geliştiren VitrA Online internet sitesine tıklayabilirsiniz.

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