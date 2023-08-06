Haber: Damla Oya Erman

Şirket, 80 km uzaklıkta olan tüm çalışanlarına haftada en az iki gün olacak şekilde hibrit bir programla ofise dönme talebinde bulunuyor.

Şirket sözcüsü, "Yapılandırılmış bir hibrit yaklaşımın - yani ofise yakın yaşayan çalışanların haftada iki gün takımlarıyla bir araya gelmeleri gerektiğini düşünüyoruz - Zoom için en etkili yol olduğuna inanıyoruz. Şirket olarak kendi teknolojilerimizi kullanmak, inovasyon yapmak ve küresel müşterilerimize destek sağlamak için daha iyi bir konumdayız" dedi.

Zoom'un hisseleri, COVID-19 pandemisi milyonlarca çalışan ve öğrenciyi evden çevrim içi çalışmaya zorladığında 2020 yılında büyük bir yükseliş yaşadı. Dünya büyük ölçüde evlerinde mahsur kaldığında, Zoom insanların meslektaşları, eğitmenleri ve sınıf arkadaşlarıyla video sohbet aracılığıyla bağlantı kurmasına olanak tanıdı.

Ancak 2021 yılının sonlarına doğru, Zoom'un hisseleri düşüşe geçti ve çalışanlar dünya genelinde ofise geri döndükçe ve artık video konferansına ihtiyaç duymadıkça şirket en az 100 milyar dolar değer kaybetti. Çalışanlar yüz yüze çalışmaya devam ettikçe, şirketin hisseleri bu yıl tekrar durağanlaştı.

2022 yılında Zoom, çalışanlarının yalnızca %2'sinin ofislerinde çalıştığını belirtti. Dünya çapında 8,400'den fazla kişiyi istihdam eden şirketin, San Jose, California ve Denver, Colorado'da iki ABD ofisi ile birkaç uluslararası sitesi bulunuyor.