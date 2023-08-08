Haber: Beyza Betül Cihan

Zonguldak'ın TTK Karadon Müessese Müdürlüğü maden ocağında, eksi 360 ile eksi 460 kodları arasındaki üretim yerinde meydana gelen göçükte 38 yaşındaki maden işçisi Erdal Karaçam, kömür ile direk arasında sıkıştı. Mesai arkadaşları tarafından yaralı olarak kurtarılan Karaçam, olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Evli ve 2 çocuk babası olan Erdal Karaçam'ın cenazesi, Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.