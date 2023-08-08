Haber: Beyza Betül Cihan

Kastamonu Fidanlık Müdürü Levent Teroğlu, yaptığı açıklamada dağlarda dikilen her fidanda emeklerinin olduğunu belirtti. Uzun süren yağışların ardından yükselen sıcak hava şartlarına rağmen, fidanların ve tıbbi aromatik bitkilerin bakım ve ot alma işlemlerinin aralıksız devam ettiğini vurguladı. Ülkenin ihtiyaç duyduğu fidan ve tıbbi aromatik bitki temininde gösterilen çabanın önemine dikkat çeken Teroğlu, tüm ekibe teşekkür etti.

Kastamonu Fidanlık Müdürü Levent Teroğlu, “2023 yılında üretim programı 1 milyon 170 bin olan Orman Fidanlık Müdürlüğü'nde yabani elma, yabani erik kızılcık, kiraz, badem, ahlat, mahlepten oluşan yaklaşık 400 bin adet yabani meyve üretimi gerçekleştirildi. Ayrıca Adaçayı, kekik, ekinezya, oğul otundan oluşan yaklaşık 200 bin adet tıbbi aromatik bitki üretimi gerçekleştirildi” diye konuştu.