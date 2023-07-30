İSTANBUL- Ziynet Sali bu yazın ilk büyük İstanbul konserinde sürpriz üzerine sürpriz yaptı. Hülya Kaan imzalı iki farklı kostüm giyen Sali, sahne öncesi basın mensuplarıyla biraraya geldi. "Sahnemizde mimari ve dijital görselleri birleştirdik." diyen Sali, geceye özel metal ve aynalardan oluşan, yakın arkadaşı Mimar Aslı Onuk tarafından hazırlanan dev bir yıldız içinde indi. Etrafında güneş sistemindeki gezegenler yer alan güzel yorumcu, “Gezegenleri ayağınıza getirdik”dedi. Led ekranlarda yapay zeka ile hazırlanmış 3 boyutlu görseller ve dans ekibiyle yaptığı gösterilerle Sali, misafirlerine tam bir görsel şölen yaşattı.

HABER: EMİR YÜCEL