İSTANBUL- BY Woods, Ali Cabbar şarkısıyla gündeme oturan başarılı sanatçı Emir Can İğrek’i ikinci kez ağırladı. Kemerburgaz Kent Ormanı’nın eşsiz havasında gerçekleşen konsere Muhalif şarkısıyla çıkan ünlü sanatçı, performansı ve enerjisiyle herkesi büyüledi. 9 bin seyircinin hayranlıkla izlediği konserde Emir Can İğrek; Kor, Nalan, Bıçaklandım gibi birçok hit parçasını seslendirdi.

Hayranlarını kırmayan şarkıcı Emir Can İğrek, son zamanların en çok konuşulan Ali Cabbar şarkısın hikayesini YBY Woods sahnesinden sevenleriyle paylaştı. Ünlü sanatçının yoğun istek üzerine iki kez seslendirdiği şarkıya hayranları da büyük coşkuyla eşlik etti.

Kapılarını 15.00’te açan YBY Woods, konserden önce de eğlenceli aktiviteler düzenledi.

HABER: MERVE ELÇİ