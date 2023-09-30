Haber: Mert Osman Erman

Chegutu'daki Bay Horse altın madeninin başkent Harare'in 100 km (62 mil) batısında Cuma sabahı çökmesi, 30'dan fazla kişinin mahsur kalmasına neden oldu.

On üç madencinin kaçtığı veya kurtarıldığı söyleniyor.

Hala yer altında olanlara ulaşma çabaları devam ediyor, televizyon kanalı ZBC bildirdi. Çökmenin neye sebep olduğu bilinmiyor.

Zimbabve Madenciler Federasyonu, genel sekreteri ve Chegutu Madenciler Derneği başkanının ne olduğunu belirlemeye çalışmak için olay yerine gideceğini açıkladı.

Zimbabve, altın, platin ve elmas gibi büyük rezervlere sahip olduğu için maden kazaları olağan değildir. Madencilik yöntemleri genellikle basit ve güvenlik standartları büyük ölçüde göz ardı edilmektedir.

2019 yılında, ülkenin ortasındaki Kadoma kasabasına yakın Silver Moon ve Cricket madenleri ağır yağmur nedeniyle sular altında kalınca onlarca madenci boğulmuştu.