Haber: Mert Osman Erman

Gün, 6,62 milyon kayıtlı seçmeye oy kullanma şansı vermek için bir tatil olarak ilan edildi.

Cumhurbaşkanı Emmerson Mnangagwa, Nelson Chamisa da dahil olmak üzere ana muhalefet partisi Citizens Coalition for Change (CCC) başkan adayları da dahil olmak üzere 10 rakiple yarışıyor.

Bir cumhurbaşkanı adayının kazanması için oyların %50'sinden fazlasına ihtiyacı vardır.

Eğer kesin bir galip çıkmazsa, altı hafta sonra, 2 Ekim'de bir cumhurbaşkanı ikinci turu yapılacak.

Bu, Zimbabve'nin siyasetini ve onlarca yıl boyunca iktidardaki Zanu-PF partisini domine eden Robert Mugabe'ın ölümünden sonraki ilk seçimdir.

2019 yılında askeri bir darbeyle devrildikten neredeyse iki yıl sonra öldü ve yerine yardımcısı Mnangagwa geçti.

Sandık yerleri yerel saatle 07:00'de (05:00 GMT) açıldı ve seçmenler ayrıca yerel konsey üyelerini de seçiyorlar.

Oylama gününden önce seçim yetkilileri, başkent Harare'de sandık yerleri kuruyor ve seçim yasalarına uymak için yakındaki siyasi afişleri kaldırıyorlardı.

Polis, barış ve düzeni sağlamak için ülkenin dört bir yanına yerleştirildi ve polis şefi Godwin Matanga'ya göre, hapishane görevlileri tarafından desteklenecekler.

Olası birkaç çatışmaya rağmen, ön-seçim döneminin genellikle huzurlu olduğunu söyledi.

Ancak muhalefet partileri, toplantılarının orantısız sayıda yasaklandığını veya engellendiğini belirtiyorlar.

Bir CCC destekçisi bu ayın başlarında şiddet olaylarında hayatını kaybetti. Polis, olayla ilgili 15 şüpheliyi gözaltına aldı.

Zimbabwe Seçim Komisyonu (Zec), insanların oy kullandıktan sonra sol işaret parmağında kalıcı mürekkeple işaretlenen tırnak cilası veya tırnak uzatmaları takmaması konusunda uyardı.

İzleme grupları, seçmen listelerindeki iddia edilen anormallikler konusunda sorunlar yaşadı ve bazı isimlerin oy kullanma yerlerinin yer değiştirdiğini söyledi.

Ayrıca son dakika sınırları değişiklikleri konusunda eleştiriler oldu, bu da seçmenlerin atanmış oy kullanma yerlerinin değiştiğini bilmeyebileceği anlamına gelir.

İkinci dönem için yarışan Mnangagwa, uluslararası bir onay damgası almak istiyor, böylece Zimbabve'nin dış borçları yeniden yapılandırılabilir ve daha önce 20 yıl önce dondurulan yeni kredi hatları açılabilir.

Roller coaster enflasyonu dizginlemekte zorlanıyor, 2017 yılının sonlarında tek haneliydi. Yıllık enflasyon Haziran ayında %176'ya ulaştı ve bu hafta yayınlanan rakamlar Temmuz'daki %101.3'ten 77.2%'ye düştüğünü gösterdi.

Zanu-PF, bir manifesto yayınlamadı, başkanın işinin kendisi konuştuğunu, madencilikte patlama ve altyapıda büyük yatırımlarla kendini kanıtladığını söyledi.

Ancak CCC, sıradan insanların faydalanmadığını, dört Zimbabveliden birinin düzenli iş bulamadığını söylüyor. Chamisa, kazanırsa dalgalı yerel para birimini kaldırmayı planladığını söylüyor.

Oylama yerel saatle 19:00'da (17:00 GMT) sona erecek. Cumhurbaşkanı sonuçları beş gün içinde açıklanacak.