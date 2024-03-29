Haber: Aziz Karataş

Kanal D’nin Yılmaz Erdoğan imzalı sevilen dizisi “İnci Taneleri”nde başarılı oyuncu Zilan Duru rüzgarı esecek.

Daha önce oynadığı dizi filmlerle büyük başarı yakalayan güzel oyuncu Zilan Duru, İnci Taneleri dizisiyle ekranlara geri dönmesiyle hayranlarını sevince boğdu. Sosyal medyada bir çok beğeni ve yorum alan güzel ve başarılı oyuncu Zilan Duru, canlandırdığı karakterle izleyicilere doyumsuz bir performans sergileyecek. Güzel oyuncu ayrıca etkili oyunculuğuyla da yeni projelere de göz kırpıyor.

Başarılı oyuncu Zilan Duru’nun hayat verdiği karakterin “İnci Taneleri”nin hikâyesini nasıl etkileyeceği merak konusu.