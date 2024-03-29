İstanbul

TRT ortak yapımı animasyon film, Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlar Daire Başkanlığı iş birliğiyle hazırlandı.

Yönetmen Yunus Emre Çakır, yaptığı açıklamada, sinemaya uyarlanan yapımda yeni üyelere ve maceralara yer verdiklerini belirterek, "Yaklaşık 8 kişi birlikte hareket ediyor filmimizde. Güneş fırtınasından kaynaklı bir problemi çözmeye çalışacak arkadaşlarımız. Genel olarak en büyük farklardan bir tanesi, diziye göre filmimizin aksiyonunu bir tık daha yüksek tuttuk diyebilirim. Yetmiş dakika boyunca neredeyse hiç durmuyor." dedi.

Ön hazırlığın yaklaşık altı ay sürdüğünün altını çizen Çakır, "Bu işin senaryosu, konsept ve karakter çizimleri vesaire derken 6 ay kadar uğraştık. Bu süreçte TRT'den de TRT Çocuk'tan da çok fazla destek aldık pedagojik olarak. Sonrasında ise bir sene civarı animasyonlarımızın bitmesi sürdü. Bir senenin sonunda nihayet sinemalara girebileceğiz. Çok heyecanlıyız o yüzden. 5 Nisan'ı bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Filmi yaparken çocuklar kadar ebeveynleri de düşündüklerini aktaran Çakır, şunları söyledi:

"Benim üç buçuk yaşında bir kızım var. Ben kızımla sinema filmine gittiğim zaman, açıkçası ben de çocuğumla birlikte eğlenmeyi istiyorum biraz. Bu filmde biz aksiyonu o kadar ön planda tuttuk ki buna eminim, çocuklu aileler de bu filmden çok keyif alacak. Çünkü çok heyecanlı, aksiyonu, komedisi, durum komedisi bol bir film yapmaya çalıştık. Ben herkesin çok keyif alacağını düşünüyorum. Aynı zamanda çocuklu aileler, sevgili Deniz Yılmaz'ın şarkısını da tanıyacaktır. Bu onlara da bir sürpriz olacak diye düşünüyorum."

"Çok daha aksiyonlu, tempolu bir film olacak"

Senarist Ali Hakan Kaya ise çocukların siber dünyadaki varlıklarına dikkati çekerek, "Biz de bunu dikkate alarak, bu kaçınılmaz durumla ilgili çocukların en sağlıklı şekilde sosyal medyada, internette kurduğu ilişkilerde devam edebilmelerini istiyoruz. Bunun için zaten Ekip Siberay'ın çizgi dizisinde de her bölümdeki tema ile çocukların dikkat etmesi gerekenleri anlatıyoruz." ifadelerini kullandı.

Klasik sinema filmlerinden daha eğlenceli bir yapım olduğunu dile getiren Kaya, şu bilgileri verdi:

"Çok daha aksiyonlu, tempolu bir film olacak. Bizim tek isteğimiz halihazırda çocuklar eğlenirken diğer taraftan da siber dünyada nasıl bir yolculuğa çıkmaları gerektiğine dair fikir sahibi olmaları. Özellikle TRT ile çalıştığımızda, her zaman en başta istişare yapıyoruz. Çocuklara en güzel şekilde nasıl hikaye oluşturabileceğimize dair kafa kafaya veriyoruz."

3D animasyon tekniği ile hazırlanan film, dünyaya vuran güneş fırtınasıyla tüm dünyada internetin kesilmesinin ardından, bu durumdan faydalanan kötü amaçlı bir bilgisayar korsanının, birçok uygulamaya ve çevrimiçi oyunlara zarar vermesini işliyor. Hakan, Umut, Selvi ve Melis, bilgisayar korsanını bulmak ve zarar gören platformları onarmak için çabalıyor.