Alınan bilgiye göre, eşinin yeğeni Yimurhan Y'nin (18) Sümer Mahallesi 207 Sokak'ta bulunan site içindeki dairesine giden Hasan Nur (61) çıkan tartışma sırasında darbedildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polislerle gelen sağlık ekipleri Nur'un hayatını kaybettiğini belirledi.
Cenaze, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken Yimurhan Y'nin de aralarında bulunduğu 6 şüpheli gözaltına alındı.
Polisin incelemesi sonucu şüphelilerden Yimurhan Y'nin evine gelen Hasan Nur'un parasını arkadaşlarıyla gasbetmeyi planladığı, tartışmanın bu sebeple çıktığı belirlendi.
Maktulden gasbedildiği tespit edilen paraya el konulurken şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.