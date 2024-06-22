Erbaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Horoz'un, şehit olmadan 3 gün önce çektiği videoda, "Eğer şehit olursam bir Afrika ülkesine su kuyusu açtırmanızı rica ediyorum." şeklinde vasiyette bulunduğunu anımsatarak, şu ifadeleri kullandı:

"Vasiyetini bizler TDV olarak yerine getireceğiz inşallah. Elhamdülillah şehitlerimizin her biri, bir dağ gibi önümüzde duruyor, sarsılmaz imanları ve böylesine şahitlikleriyle bizlerin yolunu aydınlatıyor. Yüce Rabb'imiz, şehidimiz Mehmet Ali Horoz'a rahmet eylesin, Peygamber Efendimize komşu eylesin, mekanı cennet, makamı ali olsun. Aziz milletimizin başı sağ olsun."