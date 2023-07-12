İSTANBUL - Yaz aylarında artan haşerelerle ilgili çalışmalarını hızlandıran Zeytinburnu Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü, ilçedeki parklarda, bahçelerde, sokaklarda görev yapan 3 ayrı ekiple ilaçlama hizmetini sürdürüyor. Sivrisinek gibi halk sağlığını tehdit eden vektörlerle mücadeleye kış aylarında başlayan Zeytinburnu Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü, haşerelerin barınma ve üreme alanları olarak kullandığı kanalizasyon hatları ve rögarlarda kanal sisleme yöntemi ile çalışmalarını yıl boyunca sürdürmüştü.

2 gecede ilçenin tamamı ilaçlanıyor

Yaz aylarında sivrisinek uçuşlarının aktif olduğu akşam saatlerinde sokaklara çıkan uçkun ilaçlama araçları bir gecede 6 mahallenin ilaçlamasını yaparak, 2 gecede ilçenin tamamına ulaşıyor. Sabah saatlerinde ise; park, bahçe, refüj ve yeşil alanlarda mist blower ile zirai mücadele hizmeti veren Zeytinburnu Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü, böylelikle yeşil alanlarda bitki zararlısı böcekleri ve dinlenme halinde bulunan vektörleri de kontrol altına alıyor.

HABER: MERVE ELÇİ