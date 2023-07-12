İSTANBUL - Silivri Belediyesi tarafından belediye çalışanları ve aileleri için Personel Motivasyon Pikniği düzenlendi. Belediye personelleri Küçüksinekli Mesire Alanında; yarışmalar, yetişkin ve çocuk oyunları, yiyecek ve içecek ikramları eşliğinde unutulmaz bir gün yaşadı. Çocuklar ise oyun grupları, maskotlar ve yarışmalar ile doyasıya eğlendi. Etkinlikte coşku Popstar Tayfun konseriyle doruğa çıktı. Etkinliğe; Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, Belediye Başkan Yardımcıları Harun Akkan, Emre Sarısaltıkoğlu ve Hasan Solak, belediye meclis üyesi Gökalp Kalaycı, belediye müdürleri, çalışanlar ve aileleri katıldı.

“Festivallerimizi sorunsuz bir şekilde tamamlayacağız”

Çalışanların daha konforlu hizmet verebilmesi adına yaptıkları çalışmalar hakkında bilgiler veren Başkan Yılmaz, “Bugüne kadar sizlere daha konforlu hizmet binaları sunabilmek için yıllarca unutulmuş hizmet binalarının yapımına başladık. Göreve geldiğimde kiralık binalarda, prefabrik binalarda, konteynerlerde hizmet veren şefliklerimiz, müdürlüklerimiz vardı. Bugün Araçlar Amirliğimizin hemen yanı başındaki arazimizde, şu anki belediye binamızın büyüklüğünde, içerisinde duşları, soyunma odaları, yemekhaneleri, kafeteryası, konferans salonları ve hizmet alanlarının olduğu ek hizmet binamızı 4 ay gibi kısa bir sürede tamamladık. Hepinizin bildiği üzere yemekhanemizi yeniledik ve artık ihale etmeden kendi yemeklerimizi kendimiz yapıyoruz. Belediyemizin hemen arkasında bir ek hizmet binasını çok kısa sürede tamamlamayı planlıyoruz. Zabıta Hizmetleri Müdürlüğü ve Afet Koordinasyon Merkezimiz de yapmış olduğumuz hizmet binalarından birkaçı. Silivri’nin nüfusunun 5’e katlandığı bir yaz ayından yine alnımızın akıyla çıkacağımızı düşünüyorum. Festival hazırlıklarımız olacak, çalışmalarımız olacak. Sizlerin gayretiyle, sizlerin çabasıyla bu organizasyonları, festivallerimizi sorunsuz bir şekilde tamamlayacağız. Bu duygu ve düşüncelerle; bana omuz veren, bana güç veren, benimle beraber yol yürüyen bütün mesai arkadaşlarıma bir kez daha teşekkür ediyor, kıymetli ailelerine, evlatlarına selamlarımı, saygılarımı sunuyorum.” ifadelerini kullandı.

HABER: MERVE ELÇİ