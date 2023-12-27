Adalet Bakanı Tunç: Şehit ailelerine yönelik suç teşkil eden ifadeler kullana şüpheliler hakkında soruşturma başlatıldı
Ankara
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Kahraman komandolarımız, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerinde başarılı bir operasyon daha gerçekleştirdi. Huzur ve güvenlik ortamını bozmak için saldırı girişiminde bulunan 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi. Teröristlerin taciz ve saldırı girişimlerine misliyle karşılık vermeye devam edeceğiz." ifadeleri kullanıldı.Kaynak: AA