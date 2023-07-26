İSTANBUL - Zeytinburnu Gençlik Merkezi (ZEYGEM), Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS)’na giren öğrencilerin tercih noktasında en doğru kararı vermesi için yanında olmaya devam ediyor. 27 Temmuz-08 Ağustos 2023 tarihleri arasında, uzman danışmanlar eşliğinde verilecek ZEYGEM Ücretsiz Tercih Danışmanlığı Hizmeti’nden Zeytinburnu’nda ikamet eden ve sınava giren tüm öğrenciler faydalanabiliyor.

Doğru tercih, doğru rehberlik hizmeti

YKS Tercih Danışmanlığı Hizmeti, ZEYGEM tarafından belirtilen tarihler arasında, saat 09.00 – 17.00 arası ücretsiz olarak verilecek. ZEYGEM’in tercih danışmanlığı programında uzman danışmanlar eşliğinde, üniversite adayı öğrencilerin ilgi, değer ve yetenekleri doğrultusunda kendilerine en uygun üst öğretim kurumlarına yerleşmelerine katkı sağlamak için yönlendirme yapılıyor.

Etkinliğe başvuru yapılması durumunda, Zeytinburnu Belediyesi Gençlik Merkezi’ne üyelik işlemi de beraberinde gerçekleşmiş oluyor.

HABER: EMİR YÜCEL