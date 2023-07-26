İSTANBUL - Esenler Belediyesi’nin “Mihmandar Gençlik” projesi kapsamında hayata geçirdiği “Mihmandar Akademi” gençleri üniversiteli yapmaya devam ediyor. Haftanın 4 günü ders, 1 günü deneme sınavı şeklinde eğitim veren kurslardan bu yıl da 420 öğrenci faydalandı. Alanında uzmanlaşmış eğitmenler eşliğinde sınava hazırlanan gençlerin sınav sonuçları açıklandı.

Mihmandar Akademi ile YKS’ye hazırlanan Ersin Karagöz başarı sıralamasında 1.107’üncü oldu. Zeynep Yükselmiş ve Seval Öz 9 bin, Beyzanur Meşe ise 14 binde yer aldı.

HABER: EMİR YÜCEL