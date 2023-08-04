HABER: DİNÇER KARACALAR

Türk pop müziği’nin diva’sı Zerrin Özer, yapımcılığını Hayrettin Güneş’in üstlendiği,söz ve müziği Mustafa Arapoğlu imzası taşıyan ‘Basit Numaralar’ isimli yeni şarkısının tanıtımını gerçekleştirdi.Uzun bir aranın ardından müziğe geri dönen Zerrin Özer,tanıtımda basın mesuplarının sorularını da yanıtladı.Sanatçı,”Basit Numaralar isimli yeni şarkımla artık geri döndüm.Çok farklı tarzda bir Zerrin Özer ile hem sevenlerimin hemde Z kuşağının karşısında olacağım.İlerleyen şarkılarımda beni rap yaparken bile göreceksiniz.Bundan sonra hep birlikteyiz “ dedi.Basın mensuplarıyla bir ayaya geldiği için çok mutlu olduğunuda dile getiren Özer, “Özlemişim “ ifadesini kullandı.Zerrin Özer, şarkısının kutlamasını ise kendisi için hazırlanan üzerinde fotoğrafının olduğu pastayı kesere yaptı.