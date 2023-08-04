Haber: Aslan Sayım

Güzelliği, Tarzı ve sesi ile adından sıkça söz ettiren Merve İlçi yeni single çalışması ile müzik severlere ve hayranlarına merhaba dedi. Hem klibi hem fotoğrafları ile dikkatleri üzerine toplayan İlçi yeni şarkısı Aşk Sandım ile yazı yakaladı. Ters köşe yaparak hareketli şarkı yerine slow pop müzik ile yaza duygularıyla selamladı.

Aşk Sandım isimli şarkının sözü ve müziği Nida Ünsal imzası taşıyor Şarkının Aranjörlüğünü Oben Akın üstlendi. Klip yönetmenliği koltuğunda ise Halil Güzel yer alıyor. Görüntü Yönetmenliği Oktay Bingöl tarafından yapıldı.

Merve İlçi Aşk Sandım isimli şarkısı Youtube Grand müzik kanalında yayında. Grand Müzik yapım şirketi kurucusu ve Yapımcı Hayrettin Güneş yeni ve iddalı isimlerle müzik severleri kendi çatısında buluşturmaya devam ediyor. Grand Müzik şirketi ünlü Bir çok sanatçı yelpazesi ile farklı ve renkli bir çok proje ile adını müzik camiasında altın harflerle yazdırmayı başardı. Türkiye ve Avrupa’da Müzik severlerle yeni isimleri keşfeden Grand Müzik iddalı isimler ile anlaşmalara devam ediyor.

Klip Link: https://youtu.be/ZBRSxuKSnkM