HABER: HABİB BABAR

Mamak tarihi Konservatuvar binasında basının yoğun ilgisiyle karşılanan ödül törenine sanat,siyaset,iş,spor,medya dünyasının tanınmış simaları katıldı.

Gecede ödülünü alkışlar eşliğinde alan İş insanı Erkan Çam, amaçlarının eğitim kurumlarını başta Türkiye olmak üzere Dünya’nın dört bir yanına yaymak olduğunu söyledi. Çam, ‘Biz Uluslararası bir kurumuz. İstanbul’da ki şubemizle hizmetin en iyisini sunuyoruz. Amacımız iyi bir eğitim vermektir. Bunu da yaygınlaşarak başaracağız. Uluslararası bir ödül almaktan mutluluk duyuyorum’dedi.