HABER: DİNÇER KARACALAR

Türk pop müziği’nin diva’sı Zerrin Özer, yapımcılığını Hayrettin Güneş’in üstlendiği,söz ve müziği Mustafa Arapoğlu imzası taşıyan ‘Basit Numaralar’ isimli yeni şarkısını Erkan Nas yönetmenliğinde kliplendirdi. Grand Müzik etiketiyle 4 Ağustos’ta yayınlanacak olan yeni şarkısı için oldukça heyecanlı olan Zerrin Özer, klip çekimleri sırasında duygularını da dile getirdi.Özer, ‘ Yeni bir tarz ve yeni bir Zerrin Özer’le 4 Ağustos’ta müzik severlerin karşısında olacağım. Bu şarkım dahil olmak üzere bir sonraki şarkılarımla Z kuşağıyla tanışmak istiyorum.Z kuşağı diyorum ama ben aslında tüm kuşakların sanatçısıyım ve herkese hitap etmek istiyorum.

Buradan mutluluğumu da sizlerin aracılığıyla paylaşmak istiyorum.İçim kıpır kıpır ’ dedi.