HABER: DİNÇER KARACALAR

Bu projelerle çocukluk hayalini gerçekleştirdiğini ifade eden Özbay, “Sevdiğim Hollywood filmlerinin içinde olmak çocukluk hayalimdi. Ben de sevdiğim filmlerin oyuncularını bir muzik klibinde oynamaya ikna ettim ve ilk klibi Son Gülüş Terminator temalı, Terminator 3 filminin oyuncusu Kristina Loken ve Ron Smoorenburg ile çektim. İkinci proje Kara Şimşek’ti. Kara şimşek dizisinden tanıdığımız Rebecca Holden dizideki adı April ile ve Wilma Elles’inde katıldığı Kara Şimşek adlı sarkıma kısa ve uzun versiyonlu olmak üzere iki klip çektim. Yeni projemiz de ELVIS projesi.” Şeklinde konuştu.