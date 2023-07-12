HABER: YAŞAR ŞENYÜZ

Coca-Cola şirketi tarafından Fanta markasını kutlamak için her yıl düzenlediği festivalde bu yıl sevilen sanatçılar Edis, Ceza ve Güneş sahne alacak. Müzik, dans, oyunlar ve farklı heyecan verici etkinliklerin yer aldığı eğlence dolu bir etkinlik olan festival bu yıl 10 şehirde gerçekleşecek 16 Ağustosta Bursa’da başlayacak olan festival 6 Eylülde Kocaeli’nde son bulacak.

Fanta Fest 2023’e katılmak için bilet almanız gerekiyor.

1 adet Fanta Fest konser bileti için 2.000 Fanta Puan biriktirilmesi gerekiyor. Daha Cüzdan’da biriken Fanta Puanları ile Daha Daha mobil uygulamasından Fanta Fest konser biletinizi QR kod şeklinde indirerek alınabiliyor. Fanta Fest Konser biletleri her il için 40.000 adet bilet ile sınırlandırılmış. Daha Daha üzerinden 40.000 adet bilet düzenlendiğinde sistem bilet alımını otomatik olarak kapatacak. Her Fanta sever, promosyon boyunca Fanta Fest için toplamda en çok 4 adet konser bileti alabiliyor.

16  Ağustos  Çarşamba Bursa
19  Ağustos  Cumartesi İzmir
21  Ağustos  Pazartesi Denizli
23  Ağustos  Çarşamba Antalya
26  Ağustos  Cumartesi Adana
29  Ağustos  Salı 2023 Gaziantep
31  Ağustos  Perşembe Kayseri
02  Eylül Cumartesi Samsun
04  Eylül Pazartesi Ankara
06  Eylül Çarşamba Kocaeli

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