HABER: YAŞAR ŞENYÜZ

Coca-Cola şirketi tarafından Fanta markasını kutlamak için her yıl düzenlediği festivalde bu yıl sevilen sanatçılar Edis, Ceza ve Güneş sahne alacak. Müzik, dans, oyunlar ve farklı heyecan verici etkinliklerin yer aldığı eğlence dolu bir etkinlik olan festival bu yıl 10 şehirde gerçekleşecek 16 Ağustosta Bursa’da başlayacak olan festival 6 Eylülde Kocaeli’nde son bulacak.

Fanta Fest 2023’e katılmak için bilet almanız gerekiyor.

1 adet Fanta Fest konser bileti için 2.000 Fanta Puan biriktirilmesi gerekiyor. Daha Cüzdan’da biriken Fanta Puanları ile Daha Daha mobil uygulamasından Fanta Fest konser biletinizi QR kod şeklinde indirerek alınabiliyor. Fanta Fest Konser biletleri her il için 40.000 adet bilet ile sınırlandırılmış. Daha Daha üzerinden 40.000 adet bilet düzenlendiğinde sistem bilet alımını otomatik olarak kapatacak. Her Fanta sever, promosyon boyunca Fanta Fest için toplamda en çok 4 adet konser bileti alabiliyor.

16 Ağustos Çarşamba Bursa

19 Ağustos Cumartesi İzmir

21 Ağustos Pazartesi Denizli

23 Ağustos Çarşamba Antalya

26 Ağustos Cumartesi Adana

29 Ağustos Salı 2023 Gaziantep

31 Ağustos Perşembe Kayseri

02 Eylül Cumartesi Samsun

04 Eylül Pazartesi Ankara

06 Eylül Çarşamba Kocaeli