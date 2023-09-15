Haber: Dinçer Karacalar

Yapımcılığını Hayrettin Güneş’in,söz ve müziğini Mustafa Arapoğlu’nun üstlendiği “Külfet” Grand Müzik etiketiyle tüm dijital platformlarda ki yerini aldı. Zerrin Özer,yeni şarkısını İstanbul’da bir stüdyo’da kliplendirdi.Özer’e kalabalık bir cast ekibi ve dansçılarda eşlik etti.

Sevenlerim Beni Özlemiş

Çekimler sırasında duygularını dile getiren Zerrin Özer, “Basit Numaralar şarkım çok sevildi.Anladım ki sevenlerim beni özlemiş.Sevenlerimin yanı sıra Z kuşağını da yakaladım.Sıra “Külfet” şarkımda. İnanıyorum ki bu da “Basit Numaralar” gibi çok sevilip müzik listelerini alt üst edecek.Çıkaracağım her şarkıda kendini yenileyen bir Zerrin Özer ile hep karşınızda olacağım” dedi.