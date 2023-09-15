Haber: Suat Ünal

İSTANBUL- Ünlülerden Deniz Akkaya, Avrupa Üçüncü güzeli Duygu Çakmak gibi bir çok ünlüye çalışan Güzellik uzmanı Şerife Kaya bir yıldır nişanlısı iş insanı Ömer Tatlıcı ile geçtiğimiz günlerde Beşiktaş evlendirne dairesinde kalabalık bir davetli topluluğunun katılımıyla kıyılan nikah töreninde dünya evine girdi. Nikaha gelemeyen Avrupa güzeli Duygu Çakmak , Dj hakan Akkuş, şarkıcı Ümit Sönmez ,Sezgi Erciyas gibi dostları çelenk ve video mesajı ile yeni evli çifti tebrik ettiler. Nikah'ın şürpriz konuğu ise Şerife Kaya'nın köpeği Fındık idi. Fındık fotoğraf çekiminde bile yeni evli çifti biran olsun yanlız bırakmadı. Nikah sonrası Şerife Kaya Ömer Tatlıcı çifti ve konuklar eğlence mekanının yolunu tuttular.