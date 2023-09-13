HABER: DİNÇER KARACALAR

Kuruçeşme Divan'da gerçekleşen basına kapalı Fenerbahçe spor kulübünün sponsorlarına özel davetini özge özacar sundu. Kalbindeki Fenerbahçe aşkından bahseden son zamanların en konuşulan ismi özge özacar ;

“2011 senesi 14 Şubat’ında daha 16 yaşındayken sarı lacivert sevdamızla, Fenerbahçe’mizle buluştum. O gün bugündür sarı lacivertimiz için her daim tribündeyim. Kıymetli iş ortaklarımız için organize edilen bu özel geceyi sunmak söz konusu olduğunda duyduğum heyecanın, gururun ve mutluluğun benim için tarifi yok. Saygıdeğer başkanımız Sayın Ali Koç başta olmak üzere Fenerbahçe’mizin kıymetli yönetim kurulu üyelerine; bu kıymetli geceye en güzel şekilde hazırlanmak için canla başla çalıştığımız Fenerbahçe Spor Kulübü ekibine çok teşekkür ediyorum” diyerek geceye star verdi.

Fenerbahçe yeni sezona ‘Birlikte merhaba’ dedikleri gecede Başkan Ali Y. Koç, Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar, Yönetim Kurulu Üyeleri ile kulüp profesyonelleri katıldı.

Kulübün yanında olan iş ortakları ‘Birlikte Varız’ diyerek bir araya geldikleri bu özel ve anlamlı gecede şube sorumluları, antrenörleri ve sporcuları da yer aldı.

Plaketler dağıtıldıktan sonsa özge özacar ve başkan Ali Y.Koç sahneyi Hande Yener’e bıraktı. Gece hande yenerin müthiş performası ve sahneye davet ederek birlikte düet yapan Özge Özacar’ın performansıyla son buldu.