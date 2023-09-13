HABER: DİNÇER KARACALAR

Dünyanın en saygın kuruluşlarından biri olan ve uluslararası insan hakları savunma örgütü diye bilinen İNTERNATİONAL HUMAN RİGHTS DEFENSE COMİSSARİAT (İHRDC-CİPDH) bünyesinde diplomat statüde görev alan Derya Bağcı, bu alanda tüm dünyada başta kadın ve çocuklar olmak üzere yapılacak pozitif çalışmalar için düğmeye bastı.

Fikri Mülkiyet Örgütü (WİPO) ve Birleşmiş Milletler (UNOPS) bünyesinde danışman olarak da görev alan genç iş kadını yakın zamanda dünya ticaretinin ve değişen ekonominin parametrelerini güçlendirecek adımlar atmak üzere Ortadoğu ve Afrika ülkeleri ile iş birliği yapacak.