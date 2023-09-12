HABER: ENGİN ÇAĞLAR

Elit Medya Group tarafından düzenlenen ‘Yılın Uluslararası Marka Ödülleri’, önceki akşam Sarıyer Event Garden'da sahiplerini buldu. Ev sahipliğini Kader İkizler ve Mustafa Calban’ın yaptığı ‘Kadına Şiddete Hayır ’ temalı geceye yaklaşık 300 davetli katıldı.

Sunuculuğunu Özge Ulusoy’un yaptığı gecede Pınar Bent gelinlik ise ünlü modeller ile 2024 yılı gelinlik modellerini mini bir defile ile tanıttı.

Demet Akalın'ın sahne aldığı gecede Yılın En İyi Cover Şarkısı Ödülünün sahibi Ömür Gedik olurken, Yılın En İyi Çıkış Yapan Şarkısı ile 'Yansın İstanbul' ile İsmail Özkan, Yılın En İyi Pop Kadın Sanatçısı Demet Akalın, Yılın En İyi Pop Erkek Sanatçısı Gökhan Keser, Yılın İnfluencer çifti ise Mert Öcal ile Sude Burcu oldu.

''Kadına Şiddete Hayır '' temalı ödül töreninde 'En İyi Pop Erkek Sanatçısı' seçilen Gökhan Keser ödülünü Avrupa Şampiyonu olan Kadın Voleybol Milli Takımına hediye ederken ''Cumhuriyetin 100.yılında bizlere bu mutluluğu yaşattıkları için çok teşekkür etti.''