Kendinizden kısaca bahsedermisiniz?

Merhabalar öncelikle ben ; Simay Kalaycı yıllardır modellikle uğraşıyorum modelliği hobi olarak yapmıyorum . ben modelliği meslek edindim ve işimi severek yapıyorum hiçbir zaman para odaklı bakmadım başarı olarak baktım .

Modelliğin sizin hayatınızdaki yeri?

Küçüklükten beridir ;hayalim olan modelliğin yeri benim için oldukça büyük , bütün hayatımı bu işe adadım. hiçbir zaman para odaklı bakmadım bulunduğum her işte en iyisi olmaya çalıştım , kısacası modelliğin hayatımdaki yeri değilde benim hayatım modellikten ibaret diyebilirim.

en zevk aldığım şey çalışmak ve başarılı olmak diyebilirim .

Modellikten sonra düşündüğünüz bir meslek var mı?

Bir süre daha modellikte kendimi geliştirdikten sonra, Oyunculuğa geçmeyi düşünüyorum şuan da değerlendirdiğim bir kaç teklif var . Benim için en uygun olanı değerlendiriyoruz Bir süre daha kendimi geliştiren sonra en geç 1 geç sene sonra oyuncu olucağıma eminim ama sadece oyuncu değilim başarılı bir oyuncu olucağıma eminim başarılı olucağıma inanmasam hedef koymazdım.

Arkadaşlarınızın sizin için genel düşüncesi nedir?

Arkadaşlarıma sorsak daha doğru olur aslında ama genel olarak işime düşkün olduğumu ve mükemmelliyetçi olduğumu düşünüyorlar arkadaşlarım bu konuda çok haklı.

Kendinde beğendiğin yönler nelerdir?

Fazla disiplinliyim , dakik olmak benim için önemli, her zaman planlı programlı yaşarım , küçük büyük ayırt etmeden işimi özenle yaparım ve önemserim bulunduğum her işte başarılı olmayı hedeflerim.

Modellikte daha fazla yükselmek istiyor musun?



Tabikide modellikte olduğumdan daha iyisi olmak istiyorum. tüm çabam zaten bunun için . amacım türkiyede en iyisi olup dubai’de baş manken olmak.

Modellikte en beğendiğiniz ayrıcalık veya olay nedir?

Modellikte en önemlisi yürüdüğün insanlar ve yaptığın işlerdir beğendiğim çok insan var sektörde ve tavsiye aldığım

Film olarak en çok hangi filmlerden etkilendin?

Film olarak en başarılı en anlamlı bulduğum film Buğday Tanesi / AK Parti Milletvekili Serkan bayramın filmi olan buğday tanesi tüm türkiye’ye kendini alkışlattı gurur duyuyorum. 4 kez izledim her zaman izlerim.

Ne tarz müzik dinlersin sevdiğin bir kaç sanatçıyı paylaşırmısın?

Müzik zevkim ruh halime göre değişiyor, müzik yapan herkese saygı duyuyorum. Sonuçta müzik benim için bir sanat sanat yapan herkese saygım ve sevgim sonsuz her tarz müziği sevgi ve saygıyla dinlerim.

Boş zamanlarınız da neler yaparsınız?

Boş zamanlarımı kişisel bakımım ve gelişimime harcarım kuaför, alışveriş , arkadaşlarımla vakit geçiririm .

Aşka inanırmısınız? Hayatınızda biri var mı?

Aşk’a inancım sonsuz gerçekten Aşk güzel bir duygu , doğru kişiyle doğru zamanda doğru bir yerde yaşandığı zaman yaşım daha aşk ve ya evlilik düşünmek için çok genç ama , son bir kaç haftadır aşk’a bakış açım daha olumlu yönde hayatımda hiç aşık olmadım ama bana kendimi iyi hissettiren işime karşı olmayan aksine beni destekleyen birisi olursa aşık olmamam elde değil tabiki.

Aşka bakış açınız nedir?

Aşka bakış açım olumlu fakat şuan da kariyerime öncelik veriyorum işim benidaha önemli tabikide ilk önce kariyer son aşk benim için gelir her zaman.

Kariyeriniz mi öncelikli gelir Aşk mı her zaman dediğim gibi benim için Kariyer önceliktir, Kariyerinde başarılı olduktan sonra Aşk zaten gelir erkekler Başarılı kadınları her zaman daha çok sever, benim için Başarılı bir erkek Aşk’tır.

Hayatta yapmaktan en çok mutlu olduğunuz şeyler nelerdir?

En mutlu olduğum şeylerden birisi güzel işler başarmaktır , insanlardan takdir almak defilelerde baş manken olmak insanların gözü önünde bulunmaktır. gerçekten tarifi yok işimi çok seviyorum .

Kendinizi 3 kelime ile tanımlayın desek?

Disiplin, Kariyer, Manken.

Şuan da yapamadığın ve en çok yapmak istediğin şey nedir?

bir kaç sene önce america houston/texas /2,4 renner school ‘da okudum şuanda dubai’ye okumak defilelere çıkmak için çalışıyorum

Modellikte sevdiğin bir kaç kişiyi bizimle paylaşırmısınız?



Modellikte çok fazla bana yardımcı olan yolumu çizen insan var geleceğimi kurtaracak ama paylaşmak istemiyorum hepsi benim için çok değerli isim vermeme gerek yok hepsi kendisini çok iyi biliyor hocalarım dediğim her insan benim için pırlanta değerinde kariyerimde beni yürüten hocalarım ve sektördeki diğer insanlara tek tek teşekkürlerimi iletiyorum hepsi arkamda durdu ve bana destek oldu bu yere gelmeme sebep olan herkesi herkes tanıyor.