Haber: Mert Osman Erman

Şirket, sosyal medyada ve Birleşik Krallık reklam denetleme kuruluşuna yapılan şikayetlerin ardından geri kalan resimleri çekti.

Bir resimde bir modelin beyaz plastikle sarılı bir manken tuttuğu görülüyordu.

Zara, bazı müşterilerin "yaratıldıkları zamanda amaçlananın çok ötesinde bir şey gördüklerini" söyledi.

Şirket, Zara'nın Atelier serisini tanıtan kampanyanın "Temmuz'da tasarlandığını ve Eylül'de fotoğraflandığını" belirtti.

7 Ekim'de Hamas, İsrail'e bir saldırı başlattı ve 1,200 kişiyi öldürdü. İsrail, Gazze'ye karşı misilleme saldırıları başlattı ve bölgedeki Hamas yönetimindeki sağlık bakanlığı, bu saldırılarda yaklaşık 18,200 kişinin öldüğünü söylüyor.

Zara'nın "The Jacket" adlı kampanyası, modelin çatlak taşlar, hasar görmüş heykeller ve kırık kartonpanolar arasında görüldüğü bir dizi resmi içeriyordu.

Sosyal medyada bazı kişiler, bunların Gazze'den çıkan görüntülere benzer olduğunu öne sürdü.

Ancak Zara, kampanyanın "bir heykeltıraş atölyesinde tamamlanmamış heykellerin bir dizi resmini sunan ve sadece zanaat eseri giysileri sanatsal bir bağlamda sergileme amacı taşıyan" bir kampanya olduğunu söyledi.

İlk kez ortaya çıkan tartışmadan günler sonra yapılan bir açıklamada Zara, "Ne yazık ki, bazı müşteriler bu resimlerden rahatsız oldular, şimdi kaldırıldılar ve onlarda yaratıldıkları zamanda amaçlananın çok ötesinde bir şey gördüler.

"Zara, bu yanlış anlamadan dolayı üzgündür ve herkese derin saygımızı teyit ederiz."