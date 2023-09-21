Haber: Damla Oya Erman

Bulgular, Zambiya'daki Kalambo Şelaleleri'nde ortaya çıktı ve bu ahşap yapıların yaklaşık 476 bin yıl öncesine tarihlendiği belirlendi. Bilim insanları, bu tür ahşap yapıların ve araçların kullanımının, erken insanların yeteneklerini ve yaratıcılıklarını gözler önüne serdiğini belirtti.

Bu yapılar, muhtemelen erken insanlar tarafından ıslak zeminlerden uzak durmak amacıyla inşa edilmiş yükseltilmiş platformlar olarak kullanılmış olabileceği düşünülen, bugüne kadar hiç benzeri görülmemiş yapılar olarak nitelendirildi. Bu keşif, erken insanların o dönemde büyük ağaç gövdelerini inşaat ve platform yapımında kullanarak, ayrıca ahşap araçları nasıl kullanabileceklerini gösteriyor.

Bu önemli keşif, ayrıca bilim dünyasında büyük bir sürprize de işaret ediyor çünkü bu yapılar, bilinen en eski Homo Sapiens fosillerinden bile önceye tarihleniyor. Araştırmacılar, bu esrarengiz yapıları kimin inşa ettiği konusunda henüz kesin bir bilgiye ulaşmış değil. Bu durum, insan tarihine dair mevcut bilgileri yeniden gözden geçirmemize yol açabilir.

Ahşap yapıların keşfi, bu tür arkeolojik bulguların, insanlık tarihini ve erken insanların davranışlarını anlamamıza katkı sağladığını bir kez daha gösteriyor. Özellikle bu tür bulgular, taş devri insanlarının nasıl avlandığı gibi temel soruları yanıtlamamıza yardımcı oluyor. Bu tür arkeolojik keşifler, insanlık tarihine ve geçmişimize dair yeni ışıklar tutmaya devam ediyor.