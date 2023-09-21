Haber: Damla Oya Erman

DPC, TikTok'un 31 Temmuz 2020'den 31 Aralık 2020'ye kadar olan dönemde çocuk verilerini nasıl işlediğini inceledi ve uygulamanın, Çin merkezli Bytedance tarafından sahip olunan, hesapları varsayılan olarak "genel" olarak ayarlanan 16 yaşın altındaki kullanıcılar için hesaplar oluşturduğu ve TikTok'un "aile eşleştirme" özelliği aracılığıyla bir kullanıcının gerçekten çocuk kullanıcının ebeveyni veya vasisi olup olmadığını doğrulamadığı konularında ihlalde bulunduğuna karar verdi.

DPC, Avrupa Birliği'ndeki birçok küresel teknoloji firması için önde gelen düzenleyici konumunda bulunuyor çünkü İrlanda'da bölgesel merkezinin bulunması nedeniyle bu firmalar üzerinde etkin bir denetleme yetkisine sahip. TikTok'a verilen bu ceza, firmanın ihlalleri düzeltmesi için üç aylık bir süre içinde işlemlerini uygun hale getirmesi ve ayrıca ağır bir para cezası ödemesi gerektiği anlamına geliyor.

TikTok, DPC'nin kararına itiraz ettiğini ve özellikle ceza miktarını fazla bulduğunu belirtti. Şirket ayrıca, eleştirilerin birçoğunun, DPC'nin soruşturmasının başlamasından önce uygulamaya koyduğu önlemler nedeniyle artık geçerli olmadığını savundu. TikTok, Kasım 2020'de aile eşleştirmeye daha sıkı ebeveyn denetimleri ekledi ve Ocak 2021'de 16 yaşın altındaki tüm kayıtlı kullanıcılar için varsayılan ayarı "özel" olarak değiştirdi.

Şirket, gelecekte gizlilik materyallerini güncellemeyi planladığını ve yeni 16- ve 17 yaşındaki kullanıcılar için kaydolurken özel bir hesabın önceden seçili olacağını açıkladı. TikTok, özellikle veri gizliliği konusunda sıkı kuralları olan Avrupa Birliği'nde bu tür ihlallerin ciddi sonuçlar doğurabileceğini gösteren bir örnek olarak dikkat çekiyor.

Bu ceza, DPC'nin TikTok'a verdiği ilk ceza olup, düzenleyici aynı zamanda TikTok'un kişisel verileri Çin'e aktarımını inceleyen ikinci bir soruşturma yürütüyor. TikTok, ABD'de de Çin hükümetinin Amerikan kullanıcılarının verilerine erişme endişeleri nedeniyle yakın bir şekilde izleniyor ve federal hükümete ait cihazlarda yasaklanmış durumda.

Birçok eyalet de TikTok'u hükümete ait cihazlarda kullanımı yasaklıyor ve Montana, bu yasağın Ocak ayında yürürlüğe gireceğini ilan etti ve mahkemede bu yasağa karşı bir dava açıldı. TikTok'un veri gizliliği konusundaki bu tartışmalar, hem Avrupa'da hem de ABD'de teknoloji şirketlerinin veri işleme uygulamaları konusunda daha fazla denetlenmesine neden oluyor.