Lusaka Sulh Ceza Mahkemesinde görülen davada Zambiya, Paraguay, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Singapur'da internet kullanıcılarını dolandırdıkları tespit edilen 22 Çinli, 7 ila 11 yıl hapis cezalarına mahkum edildi.

Başkent Lusaka'da faaliyet gösteren bir Çin firmasında çalıştıkları belirlenen söz konusu 22 kişiye ayrıca 1500 ila 3 bin dolar para cezaları verildi.

Zambiya polisinin "karmaşık internet dolandırıcılığı örgütü" adını verdiği siber çeteye yönelik nisan ayında düzenlenen operasyonda çoğunluğu Zambiya vatandaşı 77 kişi gözaltına alınmış, binlerce SIM kart, konum gizleyici cihazlar, 2 silah ve çok sayıda mermi ele geçirilmişti.

WhatsApp ve Telegram uygulamaları üzerinden sosyal medya kullanıcılarını dolandıran çetenin Zambiyalı üyeleri, soruşturmada polisle işbirliği karşılığında kefaletle serbest bırakılmıştı.