Haber: Mert Osman Erman

Haberlere göre, karaciğer komplikasyonlarıyla hastanede yatıyordu ve hükümet "bir süredir" aileyi destekliyordu, Spor, Sanat ve Kültür Bakanı Zizi Kodwa söyledi.

Şarkıcı, 2011'de Loliwe albümü ile Afrika genelinde sevilen üne kavuştu.

2019'da Zahara, alkol bağımlılığıyla mücadelesi hakkında konuştu.

Geçen ay aile, hastaneye yatırıldığını doğruladı ve Güney Afrikalılardan müzisyeni dualarında tutmalarını istedi.

Devlet destekli SABC haber sitesine göre, 36 yaşındaki Zahara pazartesi gecesi Johannesburg'daki bir hastanede hayatını kaybetti.

Ailesi henüz resmi bir açıklama yapmasa da, hayranlar sosyal medyada üzülüyor ve güzel anılarını paylaşıyorlar.

"Zahara ve gitarı, Güney Afrika müziğinde inanılmaz ve kalıcı bir etki bıraktı," yazan Kodwa, X (eski adıyla Twitter) üzerinden paylaştı.

Bir X kullanıcısı, "Bize güzel müzik bıraktı," dedi.

Zahara, beş albüm çıkaran ve yerel ve uluslararası birçok ödül kazanan bir sanatçıydı. 2020'de BBC'nin 100 Kadın listesine seçildi. Şarkı yazarı aynı zamanda Güney Afrika'da kadına yönelik şiddet konusunda sesini yükseltti ve kendisine de başından geçenleri açıkladı.

Geçen yıl yerel bir radyo röportajında Zahara, müziğinin tanınma için olmadığını, ancak iyileşmeye ihtiyaç duyan yaralı ruhlara huzur getirmek için olduğunu söyledi.