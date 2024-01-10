Programa Yüzüncüyıl Gazeteciler Derneği Üyeleri katıldı. Dernek Başkanı Yavuz Yılmaz, Özner Berber, Erdal Yavuz, Yaşar Kaba, Tevfik Erk, Süleyman Aydınalp, Yalçın Bel, Nesime Ergönen, Hatice Alkış, Işıner Güngör, Gürhan Demirtaş, Mehmet Birtek, Ümit Şener, Mahmut Boydak Sarıgazi Spor Kulübü Başkanı Serdar Turhan, Yönetim Kurulundan Özgür Polat , Erdem Kaya, Ali Sarı, Çetin Taşdelen kahvaltı programına katıldı.

Sancaktepe İlçesinin ilk spor kulübü olan Sarıgazi Spor Kulübü bir ilke daha imza attı. Spor kulüpleri, Sivil Toplum Kuruluşlarına ve siyasi partilere örnek olacak bir çalışmaya imza atan Sarıgazi Spor Kulübü Sancaktepe'de yine bir ilki gerçekleştirdi.

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nün kutlanmasına katkı sunan Kulüp Başkanı Serdar Turan'ın bu davranışı gazeteciler tarafından örnek bir davranış olarak görüldü.

Yüzüncüyıl Gazeteciler Dernek Başkanı Yavuz Yılmaz " Bugün burada 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü için toplanmış bulunuyoruz. Böyle önemli günler bizleri bir araya getiren özel günlerdir. Sancaktepe Temsilcimiz Tevfik Erk'in bu girişimi ve Sarıgazi Spor Kulübü Başkanı ve yöneticilerinin katkılarından dolayı bu programı gerçekleştirdik. Bu etkinliğin en önemli tarafı bir spor kulübünün Gazeteciler Gününü hatırlaması ve önem vermesi takdir edilmesi gereken bir davranış olarak görüyorum" ifadelerinde bulundu.

Yüzüncüyıl Gazeteciler Derneği Sancaktepe Temsilcisi Tevfik Erk yaptığı kısa konuşmada kalitenin önemine değindi. Erk, "Bizim bugün burada bu etkinliği gerçekleştirmemize katkı sağlayan Sarıgazi Spor Kulübü Başkanı Serdar Turan'a teşekkür ediyorum. Bugün kendi aramızda bu kahvaltıyı gerçekleştiriyoruz. Sancaktepe'de bir ilki gerçekleştirdik. Yüzüncüyıl Gazeteciler Derneği olarak etkinliklerimize başlamış bulunuyoruz. İnşallah bundan sonra kaliteli etkinliklere imza atarız" şeklinde konuştu.

Sarıgazi Spor Kulübü Başkanı Serdar Turhan yaptığı konuşmada bize bu fırsatı verdiğiniz için teşekkür ederiz. Sancaktepe ilçesinin tüm sosyal faaliyetleri içerisinde yer almaya çalışıyoruz. Spor kulübü olarak Sancaktepe ilçesinde Yüzüncüyıl Gazeteciler Derneği üyelerini yani siz gazetecileri ağırlamaktaktan memnun olduk. Gününüz kutlu olsun, çalışmalarınızda başarılar dileriz" dedi.

Yüzüncüyıl Gazeteciler Derneği Başkanı Yavuz Yılmaz ve Sancaktepe Temsilcisi Tevfik Erk tarafından Sarıgazi Spor Kulübü Başkanı Serdar Turhan'a teşekkür plaketi takdim edildi.

Program, gazetecilere günün anısına hediyelerinin verilmesinin ardından toplu çekilen fotoğraf ile sona erdi.