ALLAH VAR, TÜRKİYE VAR

“Siyonist Netanyahu ve yandaşlarının 7 Ekim 2023 den bu yana Gazze’de bilinçli olarak bebekler, çocuklar ve basın mensupları üzerinden uyguladıkları “JENOSİT” şüphesiz milletimiz ve “ben insanım” diyen herkes için unutulamayacak vahşettir.

Bu gün Gazze’de ve onlarca yıldır daha çok müslümanlara karşı yapılan insanlık,çevre ve savaş suçları,BM ve BMGK tarafından sadece seyredilmiş ve şimdi de seyredilmektedir.

Türkiye devleti ve milletiyle Sayın Cumhurbaşkanının bizzat takiplerinde Gazze soykırımının faillerinin yargılanmasını sağlamak için

uluslarası platformlarda mücadelesini sürdürmektedir.

“10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü”kutlu olsun demenin bile içimize sinmediği bu özel günün, basın özgürlüğünü açıkça çiğneyen ve yüzü aşkın basın çalışanını ve gazeteciyi kasıtlı olarak katleden ve yaralayan İsrail hükümetinin yargılanmasına vesile olması dileğiyle,görevi başında öldürülen gazetecileri saygıyla anıyor,yaralılara acil şifalar diliyoruz.

Yarin gece idrak edeceğimiz Leyle-i Regaib’i,ertesi gün buluşacağımız Ramazan-ı Şerif’in müjdecisi mübarek üç aylarımızı kutluyor,milletimize ve tüm İslam alemine hayırlar getirmesini Cenab-ı Haktan niyaz ediyorum.

Biliyor ve inanıyoruz ki!..

Zulüm payidar olmaz.

Zalimler cezasız kalmaz.

Çünkü;Allah var!..Türkiye var!..”