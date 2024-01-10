Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Gaziantep-Birecik Otoyolu'nun Gaziantep Doğu-Nizip kavşakları 10-11. kilometrelerinde Gaziantep Doğu Alın Gişesi (SGS) yapım çalışmaları nedeniyle şerit aktarımı yapılarak, ulaşım Gaziantep istikametinden iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor.

İzmir-Çeşme Otoyolu'nun Çeşme istikameti 3-6. kilometrelerinde (Seferihisar-Urla kavşakları) bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle sağ şerit trafiğe kapatılarak, sürücüler diğer şeritlere yönlendiriliyor.

Konya-Antalya yolunun Demirkapı Tünelleri Konya-Antalya istikametindeki sağ tüpünde bakım ve onarım çalışmaları dolayısıyla ulaşım servis yolundan gerçekleştiriliyor.

İstanbul-Ankara yolunun 4-5. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma servis yolundan izin veriliyor.

Ankara-Kırıkkale yolunun 25-27. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle her iki istikamette şerit daraltması ve aktarması yapılarak ulaşım 2'şer şeritten kontrollü devam ediyor.

Nevşehir-Aksaray yolunun 4-10. kilometrelerindeki yapım çalışması dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.

Bartın-Safranbolu yolunun 4-6. kilometrelerinde menfez yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Elazığ-Malatya yolunun 26-27. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Tokat-Niksar yolunun 36-38. kilometrelerinde şev tanzimi çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Beşikdüzü-Trabzon yolunun 3-5. kilometrelerinde hemzemin geçit yapım çalışması nedeniyle bölünmüş yolun Vakfıkebir-Beşikdüzü yönü trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü sürdürülüyor.