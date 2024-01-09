Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Kandıra-Doğu İzmit kavşakları Alikahya mevkisinde alt geçit yapım çalışmaları gerçekleştiriliyor. Bu nedenle güney taşıma yolunda sürücüler İstanbul-Ankara istikametinde servis yoluna yönlendiriliyor.

Trabzon-Gümüşhane il sınırı-Torul-Gümüşhane yolunun 20-50. kilometrelerindeki 11 tünelde elektrik-elektronik sistemleri bakım ve onarım çalışması sebebiyle saat 17.00'ye kadar ulaşım tek şeritten kontrollü devam edecek.

Ermenek-Mut yolu, 13-14. kilometrelerindeki patlatmalı yapım çalışmaları dolayısıyla 10.00-16.00 saatlerinde geçici olarak trafiğe kapatılacak.

İzmir-Çeşme Otoyolu'nun Çeşme istikameti 3-6. kilometrelerindeki (Seferihisar-Urla kavşakları) bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle sağ şerit trafiğe kapatıldı.

Gaziantep-Nizip-Birecik yolunun 42-50. kilometrelerinde Nizip ve Birecik geçişlerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Tokat-Sivas yolunun 39-45. kilometrelerinde orta refüj ve tretuvar çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Kastamonu-Tosya yolunun 27-29. kilometreleri ile Keçidere Köprüsü'ndeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Mesudiye-Sivas yolunun 50-53. kilometrelerindeki heyelan sebebiyle ulaşım Mesudiye istikametinde tek şeritten sürdürülüyor.

Kütahya-İnönü yolunun 42. kilometresindeki üst geçit onarım çalışmaları dolayısıyla ulaşıma bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü izin veriliyor.

Osmaniye-Gaziantep yolunun 1-2. kilometrelerindeki üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.