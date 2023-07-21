HABER: DİNÇER KARACALAR

Güzelliğinin yanı sıra oyunculuk yeteneğiyle de dikkat çeken Handenur İlkay, sektörde estetik kaygıların oyunculuk yeteneğinin önüne

geçtiğini söylerken kariyerinin sağlam bir döneminde olduğunun da altını çizdi.İşte güzel oyuncunun sosyal medya üzerinden hayranlarının sorularına verdiği cevaplar .



Tiyatro deneyiminiz yaşınıza göre çok fazla... Peki kamera önünde oyunculuk yapmak konusundaki görüşleriniz nedir ?



Estetik kaygılarla oyunculuk yapılmaz. Ne yazık ki bu mesleği aktif olarak icra eden çoğu oyuncu sadece nasıl göründüğünü düşünerek bir performans gerçekleştiriyor. Özellikle ekranlarda yer alan kadın oyuncuların üzerinde büyük bir sektör ve toplum baskısı var.

Görüyorsunuz herkes daha ince, herkes tek tip bir hale gelme peşinde. Bu sebeple, sanatın değil, estetisyenlerin zenginleştiği bir

dönemdeyiz.

Bu mesleğe olan ilginizde ünlü olma arzusu da var mıydı ? Çünkü bu zamana kadar gelmiş bazı projeleri geri çevirmişsiniz nedenini açıklar mısınız?

Bu zamanda ünlü ve popüler olmak çok kolay… Gerçekten tek isteğiniz buysa ne şanslısınız fakat ben bunu hiçbir zaman öncelik olarak

görmedim. Belki de bu yüzdendir ki bu zamana kadar önüme çıkan her işe atılmadım. Benim doğru bulduğum işlerde yer almam için de henüz bana fırsat sunulmadı. Her şeyin ve herkesin bir zamanı vardır buna inanıyorum. Hiçbir şeyle yarış halinde değilim, içim huzurlu ve yürüdüğüm yol sağlam en azından bunun farkındayım.

Oyunculuk bölümü mezunu biri olarak bu meslekte eğitimin önemli olduğunu düşünüyor musunuz?

Evet, Oyunculuk Ana Sanat dalı mezunuyum ama eğitimler dışında içgüdüsel bir yetenek bu bana kalırsa. İçindekini dışarıya çıkarmana önayak olan her şey senin daha da evrimleşmeni, gelişmeni sağlar.

Günlük hayatınızda çok aktifsiniz, genelde oyuncular proje geldiğinde hazırlanıyor ama siz hiç boş durmak istemiyorsunuz, sizin yaptığınız mı doğru olan?

Oyuncu sadece proje olduğu zamanlarda çalışmamalı asıl boş zamanında çalışmalı. Biz tüm emeğimizin karşılığını projede bulunduğumuz için değil, o projeye seçilene kadar verdiğimiz uğraşlar için alıyoruz. Bu en azından benim için böyle. Yarın bir gün oynayacağım her karakter için kendimi hazır hissediyorum, altı boş bir özgüvenim yok.

Yaş olarak hem çok küçük hem de saç, makyajla çok büyük gösterebiliyorsunuz bunun sırrı nedir? Daha önceki röportajlarda karakterlerin enerjisini taşıdığınızı söylemişsiniz.

Evet, çok değişken bir görünümüm var bunu hep söylüyorlar. Bu bazen avantaj bazen dezavantaj olabilir. Sanırım oyunculuk için büyük bir şans. Makyajsız ve makyajlı iki ayrı insanım diyebiliriz. Fakat günlük hayatımda nemlendirici dışında yüzüme hiçbir şey sürmüyorum. İnsanın en güzel hali doğal hali

Tiyatroya dair en unutamadığınız anınız nedir ?

Tiyatroya dair bir sürü anım var hangisini anlatsam bilmiyorum çünkü çok küçük yaşta başladığım bir serüven. Çalıştığım Tiyatro yaşadığım şehrin dışında olduğu için kulise benim için yatak koymuşlardı, geceleri otobüs saatini hep kaçırır orada uyurdum ve geceleri tahta kurularıyla arkadaşlık ederdik. Şimdi düşünüyorum da en güzel zamanlarmış.

Ülkemizde daha çok kadın oyuncuları dram dizilerinde izliyoruz siz bu alanda da başarılısınız ama aynı zamanda aksiyonu, dövüş sanatlarını seviyor olmanızın nedeni nedir ?

Dövüş sanatlarına, fitness ve at binmeye olan ilgimin sebebi sanırım biraz ruhumda savaşçı biri yatıyor. Ama tüm bunların dışında bir sır vereyim, nazik olmak bir insan için en önemli çaba olmalı.