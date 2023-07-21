HABER: DİNÇER KARACALAR

White Up! Chapter 3: Fandom Party ‘ARMY’ etkinliğinde en sevilen K-Pop Party içerikleri, sadece BTS temasıyla yapılacak ve hayranları BTS’in büyülü dünyasında bir yolculuğa çıkaracak.

Sadece BTS şarkıları ve danslarından oluşan random karaoke, random dans, dans cover gösterisi, DJ show, Army MV show, BTS’e özel birbirinden güzel sürpriz hediyeler, stantlar, Kore oyunları ve Army cosplay içerikleriyle BTS severleri unutulmaz bir gün bekliyor.

BTS’in 10. yıl dönümüne özel düzenlenen White Up! Chapter 3: Fandom Party ‘ARMY’, 30 Temmuz’da, Taksim, Dorock XL Venue’de gerçekleşecek.

Biletler Biletino üzerinden satışta. Etkinliğin, Armyler tarafından yoğun bir ilgi görmesi bekleniyor.