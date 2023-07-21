HABER : NİHAT İLİKCİOĞLU
Genç dizi oyuncusu Emirhan Öztürk başarılı performansı ve yakışıklılığıyla dikkat çeken genç oyunculardan Emirhan Öztürk sık sık konuşuluyor. İşte, Emirhan Öztürk hakkındaki önemli bilgiler…
EMİRHAN ÖZTÜRK KİMDİR?
08. Ocak doğumlu olan Emirhan Öztürk Trabzon/ of doğumludur. 22 yaşındaki Emirhan Öztürk Denizcilik Güverte Mezunudur.
Uzun bir süre lisanslı olarak futbol oynamıştır.
2018 yılında Arka Sokaklar adlı dizi ile oyunculuk hayatına adım atan Emirhan Öztürk, '' ÇUKUR '' dizisinde de oynamıştır.
Emirhan Öztürk, 1,80 metre boyunda 76 kilo ve oğlak burcudur
EMİRHAN ÖZTÜRK YER ALDIĞI DİZİLER
*2020 Savaşçı
*2020 Arka Sokaklar
*2022 Çukur
*2022 Payitaht Abdulhamid
*2022 Şeflerin Şefi
*2022 Akif
*2023 Annis Ölüm Gecesi
*2023 Kardeşlerim
*2023 Yemin
*2023 Yazgı