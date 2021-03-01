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Zonguldak'ta vaka sayıları artışa geçti

Zonguldak'ta, günlük koronavirüs vaka sayılarının 30'lardan 75'lere çıkması endişelendirdi. Mutasyonlu 35 vakanın görüldüğü kentte sık sık tedbirlere uymaya devam edilmesi için uyarıları yapılıyor.

01 Mart 2021 Pazartesi 15:22
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Zonguldak'ta vaka sayıları artışa geçti

ZONGULDAKKoronavirüs salgınının başlangıcında vaka sayılarıyla gündeme gelen kentte, günlük vaka sayıları, 2021 yılının ilk 2 ayında günlük 30'lara kadar düşmüştü. Yoğun bakım ünitelerinde de ciddi hasta azalışları oldu. Şubat ayı sonu itibariyle ise vaka sayıları tekrar tırmanışa geçti. Günlük vaka sayısı 75'leri buldu. Mutasyonlu virüs vaka sayısı ise 35 oldu. Zonguldak Valiliği ve İl Sağlık Müdürlüğü, halkı tedbirlere uymaları yönünde uyarılarına devam ediyor. Valilik tarafından oluşturulan ekipler, kentin birçok noktasında sık sık denetimler yaparak tedbirlere uymayanlara cezai işlem uyguluyor.

Bankada bir işi için kent merkezine gelmek zorunda olduğunu ifade eden Safiye Beklen, kendisinin tedbirlere uyduğunu ve sosyal mesafeye mutlaka dikkat edilmesi gerektiğine dikkat çekti. 

Kadir Arı ise insanların sorumsuz davrandığını düşündüğünü ifade ederek, “Ben bu konudan bir vatandaş olarak rahatsızım. İnsanlar daha sorumlu hareket etmeli. Ben 69 yaşındayım, bana verilen süre içerisinde bir şeyleri tamamlamaya çalışıyorum" diye konuştu.

Vatandaşların tedbirleri yumuşattığını gözlemlediğini anlatan Filiz Çiftçi ise, "Herkes tedbirini alıp sosyal mesafe ve maske kuralına uyarsa bir sıkıntı kalmayacaktır. Görüyorum şimdi maske yok, mesafe yok. Cumartesi ve pazar sokakta gezilmeye yine devam ediliyor. Biz de bu sorumsuzluğun yüzünden çift maskeli geziyoruz" dedi.

DHA

Son Güncelleme: 01.03.2021 15:30
Anahtar Kelimeler:
ZonguldakVaka SayılarıArtışKoronavirüs
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