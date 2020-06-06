Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
123432
ALTIN
301.198
DOLAR
5.9843
STERLİN
7.7547
EURO
6.5804
Adana’da PKK operasyonu
Adana’da PKK operasyonu
TEM'de kaza: 5 yaralı
TEM'de kaza: 5 yaralı
10 günlük bebeği cami avlusuna bıraktılar
10 günlük bebeği cami avlusuna...
Ali Koç: 2010-2011 sezonu şampiyonu kimdir?
Ali Koç: 2010-2011 sezonu şampiyonu...
Bakan Pakdemirli: 374 Milyon TL hesaplara yatırıldı
Bakan Pakdemirli: 374 Milyon TL...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Zonguldak'ta sosyal mesafeli balık avı

ZONGULDAK'ta, koronavirüs önlemleri kapsamında geçici olarak durdurulan olta balıkçılığı, yeniden başladı. Aralarında 1,5 metre mesafeyle önlem alan amatör balıkçılar, maske takıp, hijyen kurallarına göre oltayla balık tutuyor.

06 Haziran 2020 Cumartesi 09:02
0 Okunma
Zonguldak'ta sosyal mesafeli balık avı

Koronavirüs tedbirleri kapsamında yasaklanan olta balıkçılığı, Zonguldak'ta normalleşme tedbirleri kapsamında yeniden başladı. Hazırlıklarını tamamlayan amatör balıkçılar, belirlenen kurallar çerçevesinde avlanmaya başladı. Olta balıkçıları, Kozlu sahilinde fiziki mesafe kuralını da gözeterek, güneşli havanın tadını çıkardı. Sabahın ilk ışıklarıyla sahile gelen balıkçılar, oltalarını denize attı. Balıkçılar, yanlarında getirdikleri kovaları istavrit ile doldurdu. Zonguldak Emniyet Müdürlüğü ekipleri, amatör balıkçıların sosyal mesafe kurallarına uyması ve maske takmaları konusunda uyarılarda bulundu.

Kısıtlama nedeniyle olta balıkçılığını özlediğini anlatan Hasan Atay, "O kadar mutluyum ki ayaklarım yere değmiyor desem yeridir. 45 yıldır balık tutuyorum. Psikoloğa gitmene gerek kalmıyor. Oltanı al gel doğa ile baş başasın. Çok güzel bir şey" dedi.

Ayhan Uluçay da haziran ayının bereketli geldiğini söyleyerek, "Zonguldak'ımızın koronavirüsten sonra ilk balık tufanı bu. Haziran ayının bereketi. Çalışırsan 5- 6 kilo balık alıyorsun günlük" diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
ZonguldakDenizBalıkAv
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Genç tasarımcının 'Xanthos' koleksiyonuna tam not
Genç tasarımcının 'Xanthos' koleksiyonuna tam not
Koronavirüsü yenen sağlık personelleri görevine döndü
Koronavirüsü yenen sağlık personelleri görevine döndü
4 kadının yürek yakan 'eş' acısı
4 kadının yürek yakan 'eş' acısı
Tartıştığı kişiyi kalbinden bıçaklayarak öldürdü
Tartıştığı kişiyi kalbinden bıçaklayarak öldürdü
Adana’da PKK operasyonu
Adana’da PKK operasyonu
TEM'de kaza: 5 yaralı
TEM'de kaza: 5 yaralı
Yol kenarındaki dorseye çarpan otomobildeki 2 kişi, öldü
Yol kenarındaki dorseye çarpan otomobildeki 2 kişi, öldü
Manisa'da, otomobil ile yolcu otobüsü çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı
Manisa'da, otomobil ile yolcu otobüsü çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı
10 günlük bebeği cami avlusuna bıraktılar
10 günlük bebeği cami avlusuna bıraktılar

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    İstanbul Fatura Basımı

    avukat kartvizit

    evden eve nakliyat

    ofis taşımacılığı