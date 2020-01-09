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Zonguldak'ta 3 evin boşaltıldığı heyelan bölgesinde inceleme sürüyor

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde meydana gelen heyelan nedeniyle 3 evin boşaltılmasının ardından ekiplerin bölgedeki çalışması sürüyor. Gece boyu nöbet tutan mahalleli ise sabah yağmurun dinmesinin ardından evlerine gitti.

Zonguldak'ta 3 evin boşaltıldığı heyelan bölgesinde inceleme sürüyor

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde meydana gelen heyelan nedeniyle 3 evin boşaltılmasının ardından ekiplerin bölgedeki çalışması sürüyor. Gece boyu nöbet tutan mahalleli ise sabah yağmurun dinmesinin ardından evlerine gitti.

09 Ocak 2020 Perşembe 13:46
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Zonguldak'ta 3 evin boşaltıldığı heyelan bölgesinde inceleme sürüyor

ZONGULDAK - Kilimli ilçesi Bölüm Mahallesi Hasanoğlu Sokak'ta dün akşam saatlerinde meydana gelen heyelan nedeniyle yolun bir bölümü çöktü. Heyelanın ardından bölgeye gelen AFAD ekipleri, kayan toprak nedeniyle yamacın altındaki 3 evin boşaltılmasına karar verdi. Yol, dubalarla araç ve yaya trafiğine kapatıldı. Evlerde yaşayanlar, yakınlarının yanına yerleşti. Ekipler, sabah saatlerinde de incelemelerini sürdürdü. Evlerin tamamen boşaltıp boşaltılmayacağının heyelanın durumuna göre karar verileceği öğrenildi. Gece saatlerinden beri heyelan bölgesinde nöbet tutan mahalleli de sabah yağmurun dinmesinin ardından evlerine gitti. Kilimli Kaymakamı Nevzat Taşdan da heyelan bölgesinde incelemelerde bulundu.

GECE BOYU NÖBET TUTTULAR

Mahalle sakini Yasin Aygün, yaklaşık 90 metreye yayılan heyelan nedeniyle geceyi korku içinde geçirdiklerini söyledi. Ekiplerin çalışmasının sürdüğünü belirten Aygün, "Böyle bir olayı ilk defa yaşadık. Dün akşam meydana gelen ilk heyelandan sonra ikinci heyelan meydana geldi. Yaklaşık 90 metre akıntı devam etmekteydi. Ortalama en alçak 3 metre yüksekliğini buluyordu. Sıkıntı şu, akıntının sonunda mahalle var. 7 hane var, 3'ü boşaltıldı. AFAD şu an incelemelerde bulunuyor. Bunun önünü nasıl alacaklar. Hava şartları da kötü. Henüz yapılmış bir şey yok. Çok şükür şu ana kadar can veya mal kaybı yok. En güzel yanı da bu. Dün geceden beri buradayız. Mecbur bekliyoruz. Ne olacağını bilemiyoruz" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
ZonguldakHeyelan
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