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Zonguldak'ın Gümeli beldesinde ilk vaka tespit edildi

ZONGULDAK'ın Alaplı ilçesine bağlı 2 bin nüfuslu Gümeli beldesinde, ilk kez koronavirüs vakası tespit edildi.

15 Mayıs 2020 Cuma 08:54
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Zonguldak'ın Gümeli beldesinde ilk vaka tespit edildi

Alaplı ilçesine bağlı 2 bin nüfuslu Gümeli beldesinde ilk vaka bugün tespit edildi. Koronavirüs testi pozitif çıkan kişi, hastanede tedaviye alındı. İlçe Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı filyasyon ekibinin yaptığı çalışmanın ardından hastanın 7 kişiyle temas ettiği tespit edildi. Kişilerin yaşadığı 4 ev için karantina tedbirleri uygulanmaya başlandı. Evlerde yaşayan kişilere test yapıldığı, sonuçların beklendiği öğrenildi. 7 kişiye, 14 gün boyunca evden çıkmamaları ve herhangi bir sağlık sorunu durumunda 112 Acil Servis'i aramaları bildirildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
ZonguldakGümeliVakaSalgınHastalıkPandemiKoronavirüsCovid 19
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