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Zeytinliğe kaçak moloz ve hafriyat dökülmesine tepki

İZMİR'in Gaziemir ilçesinde bulunan zeytinlik araziye, kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından kaçak moloz ve hafriyat dökümü yapılıyor. Bölgede zeytin ağaçları olan Uzundere Mahallesi sakinleri duruma tepki gösterirken, molozların zaman zaman ekiplerce kaldırıldığını ancak kalıcı çözüm istediklerini söyledi.

07 Eylül 2020 Pazartesi 09:34
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Zeytinliğe kaçak moloz ve hafriyat dökülmesine tepki

Gaziemir ilçesine bağlı zeytinlik alanda, kaçak moloz ve hafriyat dökülmesi sebebiyle çevre kirliliği yaşanıyor. Zeytinlik alanın yanı sıra dere yatağına dökülen moloz ve hafriyatlar, dereye karıştıktan sonra İzmir Körfezi'ne akıyor. Bölgede zeytin ağaçları bulunan Uzundere Mahallesi sakinleri ise duruma tepki gösterdi. Sıkça kaçak moloz ve hafriyat dökümleriyle gündeme gelen bölge sakinleri, kalıcı bir çözüm için hem İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne hem de Gaziemir Belediyesi'ne çağrıda bulundu. Uzundere Mahallesi Kentsel Koruma Derneği Başkanı Süleyman Gür, kaçak dökümün önüne geçilememesinden dolayı sıkıntı yaşadıklarını söyledi. Gür, "Kaçak dökümün yapıldığı alanda Uzundere Mahallesi sakinleri tarım yapıyor. Çünkü bu bölge binlerce yıllık kadim zeytin ağaçlarına ev sahipliği yapıyor. Köylünün de ana geçim kaynağının başında tarım var. Defalarca dilekçe vermemize rağmen kaçak dökümün önüne bir türlü geçilemiyor. Şikayet edince pislikleri kaldırıyorlar ama kalıcı bir çözüm bulunamıyor. Bölgeye sadece tek giriş var. Bu girişi kapatılması gerekiyor. Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, geçen günlerde yaptığı açıklamada döküm yapıldığını gören vatandaşların görüntü ve fotoğraf çekmesini ardından da gereğini yapacaklarını söyledi. Bu vatandaşın görevi değil. Biz elimizden geleni yaparız ama gece döküm yapılırken ne olacak? Bir an önce alanın korunmasını ve bu dökümlerin engellenmesini istiyoruz. Bu durum basit bir şekilde engellenebilir. Fakat belediyelerden böyle bir çaba görmüyoruz" dedi.

'KALICI ÇÖZÜM İSTİYORUZ'

Mahalle sakinlerinden Binnaz Çetin (32) ise, kimsesiz bırakıldıklarını belirterek, "Uzundere, bize atalarımızdan kalan 300 yıllık bir köy. Atalarımız bize buraları bırakmış ancak bu gidişle biz çocuklarımıza bir şey bırakamayacağız. Zaman zaman molozlar toplanıyor belki ama devamı gelmiyor. Bölgeye kaçak moloz ve hafriyat dökümü yapılmaya devam ediliyor. Zeytinliklerimizin hemen yanı başında böyle bir manzara var. Bizler tarımla uğraşan insanlarız. Dere yatağının hemen yanına dökülmesi sebebiyle de önce biz ardından da tüm şehir bundan etkileniyor. Bizler için artık bir çözüm bulsunlar. Yerel idareyle böyle bir sıkıntımız var. Çeşitli kuruluşlardan destek alınsın ama artık kalıcı bir yol bulunsun. Kendimizi kimsesiz olarak görüyoruz" diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
İzmirGaziemirZeytinlikCop
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