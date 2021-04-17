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Yurt dışına kaçma hazırlığında olan 2 FETÖ şüphelisi yakalandı 

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi olduğu öğrenilen 2 kişi yurt dışına kaçma hazırlığında olduğu sırada yakalandı. Şüphelilerin üzerlerinden yapılan aramada, yüklü miktarda para ele geçirildi. 

17 Nisan 2021 Cumartesi 10:24
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Yurt dışına kaçma hazırlığında olan 2 FETÖ şüphelisi yakalandı 

Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü İstihbarat, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, FETÖ mensubu olduğu ileri sürülen 2 kişinin yasa dışı yollarla yurt dışına kaçacağı ihbarını aldı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, yaptıkları çalışma sonucunda F.A. ve Y.G. isimli iki şüphelinin Değirmendere Mahallesi'ndeki bir evde saklandığını tespit etti. Ekiplerin yaptığı operasyon sonucunda, 2 şüpheli kıskıvrak yakalandı. Şüphelilerin üstlerinde yapılan aramada, yüklü miktarda döviz ve Türk lirası çıktı. Gözaltına alınan şüpheliler sorgunlanmak üzere emniyete götürüldü. Emniyette yapılan incelemede,  F.A'nın 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan arandığı ve hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu, Y.G'nin ise 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan hakkında işlem yapıldığı tespit edildi.

ORGANİZATÖRLER DE YAKALANDI 

İddiaya göre, emniyette ifadeleri alınan şüphelilerin kendilerini  Ö.V. ve M.T. isimli insan kaçakçıları ile irtibat kurduklarını itiraf ettiği öğrenildi. Şüphelilerin ifadesinin ardından harekete geçen ekipler,  Ö.V. ve M.T. bir sanayi sitesinde araç içerisinde yakalandı.  F.A. ve Y.G. yurt dışına kaçıracağı ileri sürülen 2 şüpheli gözaltına alınarak emniyete götürüldü. M.T.'nin 'Göçmen kaçakçılığı yapmak" suçundan arandığı öğrenildi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
AydınKuşadasıFETÖşüpheliKaçak
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