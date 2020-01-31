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Yunan vekile tepki için Uludağ'da dev Türk bayrağı açarak kaydılar

Bursa Kayak ve Snowboard Öğretmenleri Derneği üyeleri, Avrupa Parlamentosu’nda konuşma yaparken Türk bayrağını yırtan Yunan milletvekiline tepki olarak, 20 metrekarelik Türk bayrağı ile Uludağ’da kaydı.

Yunan vekile tepki için Uludağ'da dev Türk bayrağı açarak kaydılar

Bursa Kayak ve Snowboard Öğretmenleri Derneği üyeleri, Avrupa Parlamentosu’nda konuşma yaparken Türk bayrağını yırtan Yunan milletvekiline tepki olarak, 20 metrekarelik Türk bayrağı ile Uludağ’da kaydı.

31 Ocak 2020 Cuma 14:38
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Yunan vekile tepki için Uludağ'da dev Türk bayrağı açarak kaydılar

BURSA - Brüksel’de düzenlenen Avrupa Parlemantosu Genel Kurulu’nda konuşurken Türk bayrağını yırtan Yunanistan milletvekili Loannis Lagos’a bir tepki de Bursalı kayakçılardan geldi.  Bursa Kayak ve Snowboard Öğretmenleri Derneği üyeleri, Yunan milletvekiline tepki göstermek amacıyla 20 metrekare büyüklüğündeki Türk bayrağını açarak pistin zirvesinden kaydı. Ellerindeki Türk bayrakları ve Mustafa Kemal Atatürk portesi ile kayan yaklaşık 30 kişilik gruba, pistte bulunanlar da alkışlarla destek verdi.

'BAYRAK İÇİN GEREKİRSE ÖLÜRÜZ'

Etkinlik hakkında açıklamalarda bulunan Türkiye Kayak ve Snowboard Öğretmenleri Derneği Başkanı Yahya Usta, "Dün itibariyle bayrağımıza yapılan saygısızlığı bu şekilde kınıyoruz. Biz gerekirse bayrak için, bir can olup gerekirse ölecek kadar güçlü ve yürekli insanlarız. Bunu anlatmak ve göstermek için buraya geldik. Dernek üyeleri olarak tek ses olup bugün burada bayrağımıza yapılan çirkin saldırıyı protesto etmek adına bütün eğitmenlerimiz ile bir araya geldik. Bu tarz etkinliklerimiz karşı tarafa verilecek derse kadar devam edecek. Bizim geçmişimiz çok güçlüdür. Bugün Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan dünyanın her tarafında Türk’ün sesini dile getiriyor ve meydan okuyor. Belki de bunların gölgesinde kalarak eziliyorlar. Bundan sonra da birlikteliğimizi tekrar dile getireceğiz. Pistte bulunan halkımızla bu bütünlüğü hissetmek, yaşamak, paylaşmak bizim için en büyük güçtür. Bayrak için gerekirse ölürüz" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Bursa KayakBursa Kayak Ve Snowboard Öğretmenleri Derneği
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